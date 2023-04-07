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Gündem
AA 07.04.2023 17:55

Destici: Hepimiz ayrı listelerle seçime gidiyoruz

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı olarak şu an için ayrı listelerle seçime gireceklerini söyledi.

Destici: Hepimiz ayrı listelerle seçime gidiyoruz

Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, milletvekili adaylığı için temayül yoklaması ve mülakat süreçlerini tamamladıklarını belirterek, listelerinin hazır olduğunu söyledi.

Daha önce yaptığı açıklamalarda Cumhur İttifakı'ndaki partilerin ortak listeyle seçime girmesi yönündeki görüşlerini paylaştıklarını anımsatan Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün yaptıkları görüşmede de listeler konusunda yapılabileceklerle ilgili karşılıklı görüş ve fikirlerini paylaştıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüştü

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile de görüşeceğini belirten Destici, "Son durum nedir diye sorarsanız, hepimiz ayrı listelerimizle seçime gidiyoruz" dedi.

Destici, BBP olarak üzerlerine düşen her şeyi yapmış olarak sahaya ve seçmenin karşısına çıkacaklarını dile getirdi.

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Mustafa Destici Seçim 2023
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