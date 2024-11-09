Açık 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 09.11.2024 15:40

Ders kitaplarındaki Atatürk portresi Anıtkabir'de sergilenecek

Ders kitaplarının ilk sayfalarında ve okul duvarlarında yer alan tarihi Atatürk portresinin orijinali, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'de sergilenecek.

Ders kitaplarındaki Atatürk portresi Anıtkabir'de sergilenecek

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Orijinal Atatürk Portresi Sergisi", 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kadar 15 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Ressam Şeref Sonel tarafından Atatürk'ün bir fotoğrafı üzerinden sulu boya renklendirme tekniğiyle yapılan portrenin, o tarihten bu yana okulların sınıf duvarlarında, ders kitaplarının ilk sayfalarında yer alması dolayısıyla eğitim camiası açısından ayrı değeri bulunuyor.

Ders kitaplarındaki Atatürk portresi Anıtkabir'de sergilenecek

Tarihi Atatürk portresi, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığının envanterine dahil edildi

Tarihi portrenin raporu açıklamada, tablonun arkasındaki `Atatürk Portresi Raporu`na da yer verildi.Tarihi tablonun Büyük Önder Atatürk'ün o zamanki halini aslına tamamen uygun olarak ifadelendirdiği belirtilen raporda, şu değerlendirme yapılıyor:

Ders kitaplarındaki Atatürk portresi Anıtkabir'de sergilenecek

"Bu eser yalnız tarihi kıymet olarak değil, aynı zamanda Türk milletine ve sanatkarlarına hakiki Atatürk'ü göstermesi bakımından kıymet biçilemeyecek değerde bir eserdir. Bu portrenin aslının taşıdığı kıymetlerden hiç kaybetmeden teksirinin temini çok mühimdir. Bu şaheser portrenin sahasında dünyaca şöhret yapmış ve güven kazanmış bir müesseseye büyük Ata'mızın ululuğuna yaraşır bir hassasiyetle çoğaltılması şarttır".

ETİKETLER
10 Kasım Milli Eğitim Bakanlığı Mustafa Kemal Atatürk
Sıradaki Haber
DMM, "2025 yılı bütçesinde çiftçiye 213 milyon ayrıldı" iddiası doğru değildir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:13
Türkiye ile Rusya arasında şehircilik alanında mutabakat zaptı imzalandı
16:11
Manisa'daki motosiklet kazasında 2 genç hayatını kaybetti
16:01
Bakan Fidan, İİT-Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
15:55
Narin Güran davası: Savcı, tutukluluk halinin devamını talep etti
15:11
TÜBİTAK, ara tatilde öğrencileri bilim dünyasıyla buluşturacak
15:04
Sahil Güvenlik, Marmara ve Avşa'da rahatsızlanan 3 kişiyi tahliye etti
Tekirdağ'da poyraz etkisini sürdürüyor
Tekirdağ'da poyraz etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Atatürk Köşkü'ne ziyaretçi akını
Atatürk Köşkü'ne ziyaretçi akını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ