DMM, "2025 yılı bütçesinde çiftçiye 213 milyon ayrıldı" iddiası doğru değildir

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde çiftçiye 213 milyon lira ayrıldı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Bahse konu 213 milyon 477 bin liralık ödemenin, 8 Kasım 2024 tarihinde hesaplara yatırılacağı duyurulan ödemenin, haftalık tarımsal destekleme ödemesinin olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, "Bahse konu 213 milyon 477 bin lira, 8 Kasım 2024 tarihinde hesaplara yatırılacağı duyurulan haftalık tarımsal destekleme ödemesidir.2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi kapsamında çiftçi destek programlarına 135 milyar TL kaynak ayrılmıştır. Bununla birlikte 2025 yılında çiftçi destek programları dahil tarıma ayırılan kaynak 706 milyar liradır.

Tarım sektörü yatırımları için 166 milyar lira,

Tarım sektörüne sağlanacak olan vergi muafiyeti için 200 milyar lira,

Tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT ve ihracat destekleri için 205 milyar liralık kaynak tarım alanında kullanılacaktır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.