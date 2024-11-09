Bakan Yerlikaya: Tehdit siyasetine eyvallah etmeyiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir’de ‘’Huzur ve Güvenlik Toplantısı" sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Yerliakaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Terörle ilişki kurmak, teröre kaynak aktarmak, teröriste sahip çıkmak, sağa sola laf yetişirmek belediyecilik değildir. Terörle sadece sadece mücadele edilir. Kimsenin Türkiye'yi terörle tehdit etmesine izin vermeyeceğiz.Tehdit siyasetine eyvallah etmeyiz"
"Mardin, Batman, Halfeti Belediyelerine Başkan Vekili görevlendirmeleri sonrası 47 ilde çeşitli eylemler gerçekleştirilmiş,eylemlerde toplam 235 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Sosyal medya hesapları üzerinden suç unsuru paylaşım yapan toplam 217 hesap tespit edildi, hesap yöneticileri hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. "
November 9, 2024