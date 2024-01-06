Depremzede yetiştiricilere 909 milyon liralık destek

Depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlar seferber ediliyor.
Depremden etkilenen illerdeki yetiştiricilere toplam 909 milyon TL değerinde canlı hayvan ve arılı kovan bedelsiz olarak teslim edildi.
Teslim edilen hayvanlar arasında, 5 bin 804 büyükbaş, 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin kanatlı hayvan, 26 bin 318 arılı kovan bulunuyor.
Deprem bölgesindeki yetiştiricilerimizin yaralarını sarmak için tüm imkânlarımızla ve kalbimizle çalışarak hayvan dağıtımını tamamladık.✅— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) January 6, 2024
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın talimatlarıyla hayvanları telef olan yetiştiricilerimize toplam 909 milyon TL bütçeli canlı hayvan ve… pic.twitter.com/WMqBTeCH78