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TRT Haber 06.01.2024 11:28

Depremzede yetiştiricilere 909 milyon liralık destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depremzede yetiştiricilere 909 milyon TL değerinde canlı hayvan ve arılı kovan dağıtıldığını duyurdu.

Depremzede yetiştiricilere 909 milyon liralık destek

Depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlar seferber ediliyor. 

Depremden etkilenen illerdeki yetiştiricilere toplam 909 milyon TL değerinde canlı hayvan ve arılı kovan bedelsiz olarak teslim edildi. 

Teslim edilen hayvanlar arasında, 5 bin 804 büyükbaş, 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin kanatlı hayvan, 26 bin 318 arılı kovan bulunuyor. 

 

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İbrahim Yumaklı Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık
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