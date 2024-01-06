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TRT Haber 06.01.2024 09:26

AK Parti'nin İstanbul adayı belli oluyor

AK Parti'nin İstanbul adayı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak. Toplantıda, 12 büyükşehir ile 16 ilin belediye başkan adaylarının da açıklanması planlanıyor.

AK Parti'nin İstanbul adayı belli oluyor

AK Parti'de 31 Mart yerel seçimleri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere aday olacak isimler merakla bekleniyor.

İstanbul adayı, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak. Aday tanıtım toplantısında 12 büyükşehir ile 16 ilin belediye başkan adaylarının açıklanması planlanıyor.

AK Parti'de belediye başkan adayları 7 ve 15 Ocak'ta açıklanacak
AK Parti'de belediye başkan adayları 7 ve 15 Ocak'ta açıklanacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali ihsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Ocak'ta AK Parti'nin Ankara'da yeni yaptığı binada düzenlenecek programla, kalan büyükşehir ve illerin tamamı ile seçim beyannamesini açıklayacağını söyledi.

Yavuz, MHP ile tamamladıkları görüşmelerin detaylarını da paylaştı.

13 toplantı yaptıklarını aktaran Yavuz, "İlkeleri doğru koyalım diye uğraştığımız için böyle. 5 ilde MHP adayını destekleyeceğiz. 24 ilde MHP aday çıkartmayacak, bizim adayımızı destekleyecek. 22 ilde de karşılıklı rekabet edeceğiz." dedi.

AK Parti, Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarıyla da görüşmelerini sürdürüyor. Demokratik Sol Parti ve Büyük Birlik Partisi heyetleri ayrı ayrı AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlandı. AK Parti heyeti Yeniden Refah Partisi'ni de ziyaret etti.

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