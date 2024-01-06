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TRT Haber 06.01.2024 08:28

Zehir tacirlerine “Narkogüç-42” operasyonu: 364 gözaltı

Uyuşturucu imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 46 ilde düzenlenen Narkogüç-42 operasyonlarında 1 ton 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 364 şüpheli yakalandı.

Zehir tacirlerine “Narkogüç-42” operasyonu: 364 gözaltı

"Narkogüç-42” operasyonunun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre aralarında Ankara, İstanbul, İzmir'in de bulunduğu 46 ilde Uyuşturucu Madde üreten ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyona 332 ekip, bin 375 personel, 1 hava aracı ve 9 dedektör köpek katıldı.


Operasyonlarda 1 ton 340 kg uyuşturucu madde ele geçirildi, 364 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Ali Yerlikaya paylaşımına "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." notunu ekledi.

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