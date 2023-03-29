Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devlet kurumları ve vatandaşlar, enkaz altındaki canları kurtarabilmek için tüm imkanlarıyla seferber oldu. Enkazdan kurtarılan çocuklar, ekipler tarafından en yakın sağlık kuruluşlarına ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Hastanelere giden ebeveynler ve yakınları, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yapılan eşleşme sonucu çocuklarına ulaştı.

36 depremzede bebek koruma altında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye genelinde çeşitli hastanelerde tedavisi devam eden refakatsiz çocuklar için TÜBİTAK tarafından hazırlanan yüz tanıma ve eşleştirme sistemi "Deringörü" ile Bakanlığın web sitesinde açtığı sorgu ekranını hayata geçirdi.

Bu iki uygulama sayesinde çok sayıda çocuk ve bebek, yapılan eşleşmelerin ardından ailelerine teslim edildi.

Herhangi bir başvuru olmadığı için ailelerine teslim edilemeyen çocukların yanında 0-1 yaş arası 36 bebek ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Türkiye genelindeki kuruluşlarında koruma altına alındı.

Aralarında ünlü sanatçıların da bulunduğu çok sayıda anne, koruma altındaki depremzede bebeklerin sütannesi olmak için sosyal medya üzerinden taleplerini iletti. Bakanlık, hem anne sütüne ihtiyaç duyan bebeklerin bu besini alabilmesi hem de bebeklerin annelerle arasında bağ kurabilmesi için bu talepleri olumlu karşıladı.

Sütanne ile bebek, Bakanlık kuruluşunda buluşacak

Emzirme işleminin rastgele ve takip edilemeyecek şekilde olmaması için harekete geçen Bakanlık, sütanne ve çocuğun kaydının tutulabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladı.

Bu kapsamda, sütanne olmak isteyen annelerin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, ilçelerdeki sosyal hizmet merkezleri ve çocuk evleri sitelerine başvuruda bulunması gerekiyor.

Başvurunun ardından yapılan değerlendirme sonucunda anne sütüne ihtiyaç duyan bebek, koruma altında olduğu kuruluşta Bakanlık personelinin gözetiminde sütannesi ile buluşacak.

Söz konusu uygulama, depremzede bebeklerin yanı sıra kuruluşlarda kalan 0-1 yaş aralığındaki bebekleri de kapsıyor. Uygulamanın, başvuruların devamlılığı dahilinde bebeğin gerekli anne sütünü alacağı döneme kadar sürdürülmesi planlanıyor.