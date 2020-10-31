İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depremle ilgili provokatif paylaşım yapanlar hakkında yasal işlem yapıldığını duyurdu.

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 49 paylaşım tespit edildi, 10 kişi gözaltına alındı, 2 kişi de tutuklandı. Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.