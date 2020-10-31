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Bakan Dönmez: Bayraklı'da elektriksiz şebeke kalmayacak
[Fotoğraf: AA]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'in Bayraklı ilçesinde devreye alınan yeni trafoyla ilçede elektriksiz şebekenin kalmayacağını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraklı'daki enerji arzına yönelik değerlendirmede bulundu.
Bakan Dönmez, "İzmir Bayraklı'da devreye aldığımız yeni trafomuzla ilçede elektriksiz şebeke kalmayacak. Tüm Bayraklı'ya kesintisiz enerji arzı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
İzmir Bayraklı’da devreye aldığımız yeni trafomuzla ilçede elektriksiz şebeke kalmayacak.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 31, 2020
Tüm Bayraklı’ya kesintisiz enerji arzı sağlayacağız. pic.twitter.com/lD6JR6JY7m
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 20:09
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