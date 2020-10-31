Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere geldiği İzmir'de AFAD Koordanisyon Merkezine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada yetkililer tarafından brifing verildi. Toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile deprem bölgesinde bulunan bakanlar da yer aldı.