Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremle ilgili bilgi aldı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere geldiği İzmir'de AFAD Koordanisyon Merkezine geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada yetkililer tarafından brifing verildi. Toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile deprem bölgesinde bulunan bakanlar da yer aldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan DepremSon Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 20:30
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