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Depremle ilgili asılsız bilgi paylaşanlar hakkında yasal işlem27 Eylül 2019 Cuma 01:25 - Son Güncelleme 27 Eylül 2019 Cuma 01:47
Sosyal medyada depremle ilgili asılsız bilgi paylaşanlar hakkında yasal işlem başlatıldı.
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 26 Eylül saat 13.59'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı sonrası sosyal medyada depremle ilgili birçok asılsız bilgi paylaşıldı.
İstanbul Valiliği, internet sitesinden yaptığı açıklamada asılsız bilgi ve ses kayıtları paylaşanlar hakkında gerekli yasal işlemin başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: TRT Haber
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