Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP ve İyi Parti yetkililerinin IMF heyeti ile Ankara'da bir otelde görüşmesini değerledirdi. "Kimden neyi kaçırıyorsunuz?" ifadesini kullandı. "IMF'nin temsilcileri sizi muhatap alacaklarsa, gelsinler makamınızda ziyaret etsinler." dedi.

"IMF, sizi muhatap alacaksa makamınızda ziyaret etsin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben niye görüştüler diye de bir derdin içerisinde değilim. Görüşmüşler, görüşmemişler o ayrı bir konu. Tamam da kimden neyi kaçırıyorsunuz? Bu noktada kaçmaya gerek yok ki. Bir defa IMF'nin temsilcileri size hakikaten muhatap alacaklarsa gelsin sizi makamınızda ziyaret etsin. Niye gidip otellerin odalarında, lobilerde ki geçmişte lobileri biliriz, oralarda görüşmeler yapıyorsunuz. Tabi bizi üzen budur. Bunlar, bu milletin kimliğine, kişiliğine yakışan şeyler değil." dedi.

"IMF'ye borcu biz 2013'te sıfırladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinde gazetecilere açıklamalar yaptı. Tartışmalara neden olan IMF, CHP ve İyi Parti görüşmesini eleştirdi. IMF'ye olan borcun AK Parti iktidarında bitirildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet, iktidarı nasıl yaralarız? Nasıl Türkiye'deki ekonomiyi farklı bir şekilde gösteririz? hesabı üzerinden sürekli yalan, iftira atıyor. IMF'nin kapısını ilk çalan İnönü'dür, onların dönemlerinde başladı. Bu zihniyet devam etti ama biz avucumuzda 23,5 milyar dolar borç bulduk. Ondan sonra da süratle dedik ki, biz bu işi ne yapıp edip sıfırlayacağız. 2013 mayısında da sıfırladık, kurtulduk." değerlendirmesinde bulundu.

Berlin'de HDP, CHP ve İyi Parti'den de isimlerin olduğu Türkiye karşıtı toplantı soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. "Bu kişilerin Türkiye'nin yapısı ile yakından uzaktan alakası yok." dedi, eleştirdi;

"Ben inanıyorum ki şu anda bu ittifak içerisinde yer alanlar da milletimize bunun hesabını verecek. Zaten bu uygulamaların hepsi de malum FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütlerinin mantığı ile oluşturuluyor ve ne yazık ki birileri de bunların değirmenine su taşıyor. Bu işin, gidip de Hans'ın, George'un önünde Türkiye'yi yalan yanlış şekilde anlatıp şikayet eden insanlarla olması da söz konusu değildir. Allah ıslah etsin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine damgasını vuran başlık oldu Güvenli Bölge. Erdoğan, "ABD ile takvim işliyor" dedi, planın detaylarını bir kez de gazetecilerle paylaştı. "Türkiye oyalanacak bir ülke değil" açıklamasını yaptı, atılacak adımların uygulamaya konulacağını belirtti.

Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış bir güvenli bölge için takvim işliyor. 45 günlük sürede sona gelindi. Ankara'nın planı da, atacağı adımlar da hazır.

"Bölgedeki uçuşlarımız basit bir seyrüsefer değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir kere bu takvim şu anda işliyor. Bu takvim işlerken sınır boylarında bütün tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Bu tedbirlerin yanında son dönemde bölgede uçaklarımızı da uçurduk. Uçaklarımızın burada uçuşu herhalde boşuna değil. Bu basit bir seyrüsefer de değil. Ne gibi adımlar atacağımızı daha önceki planlarımız çerçevesinde uygulamaya koyacağız. Çünkü Türkiye oyalanacak bir ülke değildir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda liderlere anlattığı Güvenli Bölge Planı'nı gazeteciler ile de paylaştı. "Döner dönmez uygulamaya koyacağız" dedi. Ön çalışmayı muhataplarıyla paylaştığını belirtti.

"1 ila 2 milyon insanı yerleştirme şansımız olabilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Planlı bir çalışma ile 1 ila 2 milyon insanı buraya yerleştirme şansımız olabilir. Burada özellikle başta Amerika olmak üzere Rusya, Almanya, Fransa bunların hepsinin bizlere gerekli olan desteği vermeleri lazım. Eğer bu destek gelirse bizler de bunun inşaatla ilgili kısmını üstlenebiliriz. Yoğun bir çalışma ile burada bu işleri tamamlarız bitiririz dedik." dedi.

"Bize verilen sözleri yerine getirmiyorsunuz"

"Dünyanın kılı kıpırdamıyor" diyerek uluslararası toplumu eleştiren Erdoğan, "Hepsi seyirci, hepsinin bize söyledikleri şu; Bu işi nasıl başarıyorsunuz? Nasıl buralara bu işi getirdiniz? 4 milyon mülteciye nasıl ev sahipliği yapıyorsunuz? Tamam da bu sözlerin hiçbiri bizim karnımızı doyurmuyor. Bize bir defa verilen sözleri yerine getirmiyorsunuz." dedi.

ABD ile F-35'ler konusunun henüz tam manası ile çözülmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a yaptığı "Sizden de Patriot alabiliriz." teklifini hatırlatarak şunları kaydetti;

"S400'leri nasıl aldıysak, bu konuda bize gelecek olan teklifin de gerçekten onu aratmaması lazım, öyle bir teklif olması halinde biz bir alternatif savunma sistemini de Türkiye'ye kazandırmış oluruz."

"Netanyahu’yu muhatap alırsam bu bizi küçültmez mi?"

Erdoğan, BM kürsüsünde İsrail'e sert tepki göstermişti. Binyamin Netenyahu'nun kendisini hedef alan sözleri için "yüzleri kızarmadan yalan söylüyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

Şimdi Netanyahu'yu muhatap alırsam bu bizi küçültmez mi? Netanyahu şu anda başının çaresine bakıyor. Durum zaten pek hayra alamet değil. Çok rahatsız oluyor. Çünkü bu harita onları çıldırtıyor.

Kaynak: TRT Haber