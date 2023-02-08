Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremden etkilenen illerdeki stajyer avukatlara 15 gün idari izin
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, stajyer avukatlar 15 gün idari izinli sayıldı.
Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ'a bağlı adliyelerde mahkeme stajına devam eden stajyer avukatlar, 6 Şubat'tan itibaren 15 gün süreyle idari izinli sayılacak, bu süre stajdan kabul edilecek.
Bu illerin nüfusuna kayıtlı bulunan ya da yakınları bu illerde ikamet eden başka şehirlerdeki stajyer avukatlar da talepleri halinde yine staj kabul edilecek 15 gün boyunca idari izinli olacak.
Etiketler: Adalet Bakanlığı Deprem
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