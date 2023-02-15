Adıyaman'daki 7 katlı İsias Otel depremde yerle bir oldu. Otelde kalan 30 turizm rehberi ile Kuzey Kıbrıslı voleybol takımı oyuncuları, aileleri ve öğretmenleri hayatını kaybetti. Savcılık, soruşturmasını tamamladı.

Otel sorumluları Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Amine Bozkurt ve Şule Özbek yakalandı.

Adana'da gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'da hakkında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 4'ü tutuklandı. 3 şüphelinin enkaz altında yaşamını yitirdiği belirlendi.

Diyarbakır'da yıkılan 7 binaya ilişkin soruşturma kapsamında, Galeria İş Merkezi'nin sahibi Hasibe Yıldırım, proje sorumlusu Şeref Kesgün ve inşaat mühendisi Mustafa Cevat Arsız'ın da aralarında bulunduğu 53 zanlı yakalandı.

24 kişi tutuklandı

Adalet Bakanlığı, ülke genelinde 221 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 24 kişi tutuklandığını açıkladı.

11'i adli kontrol şartıyla, 26 kişi serbest bırakıldı. 5 şüphelinin yurt dışında olduğu ve 10'unun hayatını kaybettiği belirlendi.

478 cumhuriyet savcısı soruşturma yürütüyor

Bazı basın yayın organlarında çıkan “Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor” haberleri de yalanlandı.

Bölgede görevlendirilen 478 cumhuriyet savcısının yıkılan binalarda sorumluluğu bulunan kişilerle ilgili soruşturma yürüttüğü hatırlatıldı.

Enkazların bilirkişi incelemesinden sonra kaldırıldığı vurgulandı.

"Burayı özel yaptım"

Öte yandan, yıkılan binaların müteahhitleriyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

Adana'da binasının yıkılmasına 'mukadderat' diyen Hasan Alpargün'ün, sarsıntıda ağır hasar gören başka apartmanını satarken "Depreme dayanaklı, burayı özel yaptım. Oğlum ve ben oturacağım' dediği ortaya çıktı.