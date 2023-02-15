MYK toplantısı, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıda Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında başlatılan ve bazı bölgelerde devam eden arama kurtarma çalışmaları değerlendiriliyor.

Afet bölgesine yönelik ayni ve nakdi yardımlar da toplantıda konuşulacak konular arasında....

Yaraların bir an önce sarılması ve şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için atılan ve atılması planlanan adımlarla ilgili de değerlendirme yapılıyor.

MYK toplantısına ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamalarda bulunması bekleniyor.