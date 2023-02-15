Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 13:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem bölgesinde yağma ve hırsızlık soruşturmasında 124 tutuklama
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgelerdeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda 124 şüpheli tutuklandı.
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Etiketler: Deprem Son Dakika Kahramanmaraş
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