Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, afetlerde tapu ve kadastro işlemlerinin aksamaması için hayata geçirilen mobil tırda, depremzede vatandaşların taşınmazlarına ilişkin resmi belgelerin yanında, tapuyla ilgili kimlik güncellemeleri de yapılıyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, "mobil tır" uygulaması, kısa bir süre önce vatandaşa ve birçok kamu kurum ve kuruluşlarına kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak üzere, her türlü doğal afette ve hizmet aksamalarının oluşabileceği durumlarda, taşra teşkilatındaki tapu hizmetlerinin sürdürülmesini sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı il ve ilçe müdürlüklerinin birçoğu 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak, kullanılamaz hale geldi.

Bu nedenle mobil tır, ilk görevine kamu binaları kullanılır hale gelene kadar depremden etkilenen illerde başladı. İlk olarak Gaziantep'e gönderilen tır ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde faaliyetini sürdürdü.

Her türlü afet ve olağanüstü durumlarda tapu hizmetleri aksatılmadan sürdürülmesini sağlayan tırda, deprem bölgesinde özellikle sahadaki ekiplere de yardımcı olunuyor.

Bu kapsamda afet bölgesinde görev alan kamu kurum ve kuruluşların depremde yıkılan ya da zarar gören bölgenin tespiti için binanın projesine ve binada kimlerin oturduğu, mülkiyetin kime ait olduğuna dair veriler, satış ipoteği hariç mobil tır aracılığıyla sağlanıyor. Depremzedeler, tapuyla ilgili kimlik güncellemelerini de yine mobil tırda yapabiliyor.

Araçta şu an arşivlere erişim olmadığı için yalnızca resmi kurumların, depremzedelerden taşınmazlarına ilişkin istediği resmi belgeler veriliyor. İlerleyen dönemde arşivlere erişim sağlandıktan sonra ise Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde yapılan tüm işlemler mobil tırda da yapılabilecek.

Özel olarak tasarlandı

Özel olarak tasarlanan tırda bulunan sistem 2 personel tarafından hazır hale getirilebiliyor.

Üzerindeki güneş panelleri sayesinde kendi elektriğini üretecek yapıda hazırlanan mobil tırda LED ekran, jeneratör sistemi, sıramatik sistemi, ofis malzemeleri, mutfak, tuvalet, uydu teknolojileri, iletişim altyapı sistemleri, bilgisayarlar, fotokopi, tarayıcı, yazıcılar, ses ve kamera sistemleri, klima ve yangın söndürme sistemleri yer alıyor. Araçta engelli vatandaşlar için de özel girişler bulunuyor.

Mobil tır, depremlerden zarar gören kamu binaları kullanılır hale gelene kadar şehir şehir dolaşarak, faaliyetlerine devam edecek.