Jandarma birimlerince depremden etkilenen 10 ilde tahliye alanları oluşturuldu.

Oluşturulan bu noktalara tahliye talebiyle başvuranların tahliyesi yetkililerce belirlenecek olan en uygun vasıtalarla sağlanacak. Tahliyesi sağlananlar, gidecekleri illerdeki Valilikler ve AFAD koordinasyonunda belirlenen barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirilecek.

Tahliye talepleri, illerin barınma kapasitesine göre planlanıyor. Kendi imkanlarıyla ulaşım sağlayıp afet bölgesinden ayrılmak isteyenler, çıkış yapmadan önce bulundukları yerlerdeki jandarma tahliye noktalarına bildirim yapmaları halinde, gidecekleri illerdeki barınma noktalarına yönlendirmeleri yapılacak.

Tahliye alanları ve adresleri şöyle:

- Kahramanmaraş'ta Fuar Merkezi (İstasyon Mahallesi 78008 Sokak No: 2, Dulkadiroğlu) ve Avşar Kampüsü (Batı Çevre Yolu, Onikişubat).

- Malatya'da Emekliler Parkı (Valilik yanı, Battalgazi), Kubilay Anadolu İmam Hatip Lisesi (Turgut Temelli Caddesi, Battalgazi), MAŞTİ Açık alanı (Buhara Caddesi, Yeşilyurt), BELSOS Yaşam ve Spor Merkezi (Cevatpaşa Mahallesi, Yeşilyurt).

- Diyarbakır'da Koşuyolu Parkı (Kayrantepe Mahallesi, Sunay Caddesi No: 67 Bağlar), Kent Meydanı (Mezopotamya Mahallesi 301. Sokak, 21070 Kayapınar).

[Grafik: TRT Haber]

- Adıyaman'da şehir otogarı (Suratut Mahallesi, Diyarbakır Yolu Ziyaretpayamlı, Merkez) ve Eğriçay Parkı (Sümerevler Mahallesi Karaali Yolu No:15 Merkez).

- Gaziantep'te M1 Alışveriş Merkezi Açık Otoparkı (Karacaahmet Mahallesi Şehir Ömer Halisdemir Bulvarı No: 129 Şehitkamil).

- Şanlıurfa'da Mesire Alanı (Gülbağ Mahallesi 3016 Sokak Buluntu Hoca Bulvarı, Karaköprü), Cumhuriyet Parkı (GAP Vadi Bulvarı Mardin Yolu Haliliye) ile Arkeoloji Müzesi bahçesi ( Haleplibahçe 2327 Sokak No: 74/1 Eyyübiye).

- Osmaniye'de Masal Parkı (Adnan Menderes Mahallesi Musa Şahin Bulvarı Valilik yanı, Merkez), Park Yerleri (Karaboylu Mahallesi kapalı yüzme havuzu arkası, Merkez) ve (Fakıuşağı Mahallesi Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu arkası, Merkez).

[Grafik: TRT Haber]

- Hatay'da Hatay Şehir Stadyumu (Yeni Hastane Yolu üzeri) ve Fuar Alanı (Çevre Yolu üzeri Adliye Binası yanı).

- Adana'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi (Kurttepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı No: 242 Çukurova), Cumhuriyet Parkı ve Sosyete Pazarı (Yurt Mahallesi 71339 Sokak No: 11 Çukurova).

- Kilis'te tır parkı (Şıh Mansur Mahallesi, Gaziantep Yolu üzeri).