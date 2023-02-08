Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde birçok bina yıkıldı.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken, yıkılan binalar helikopterden görüntülendi. Görüntülerde ilçenin ciddi hasar aldığı görüldü.