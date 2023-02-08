Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 18:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nurdağı'ndaki hasar havadan görüntülendi
[Fotograf: AA]
Depremlerde ağır hasar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesi helikopterle havadan görüntülendi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde birçok bina yıkıldı.
Arama kurtarma çalışmaları sürerken, yıkılan binalar helikopterden görüntülendi. Görüntülerde ilçenin ciddi hasar aldığı görüldü.
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