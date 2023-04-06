Çok Bulutlu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.04.2023 19:00

Deprem Araştırma Komisyonu son toplantısını yaptı, rapor yazımına başlandı

Kahramanmaraş depremlerinin sonuçlarının araştırılmasına yönelik kurulan Komisyon son kez toplandı. Aralarında akademisyenlerin de olduğu deprem uzmanları komisyona bilgi verdi. Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu ve yasama uzmanları rapor yazımına başlayacak.

Deprem Araştırma Komisyonu son toplantısını yaptı, rapor yazımına başlandı
[Fotograf: AA]

Partilerin uzlaşması ile 2 Mart'ta kurulan Deprem Araştırma Komisyonu, AK Parti milletvekili Veysel Eroğlu'nun başkanlığında son kez toplandı.

Bir ay süren komisyon çalışmalarında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile alanında uzman birçok akademisyen ve bilim insanları dinlendi.

Deprem sonrası tespitler ve çözüm önerileri dikkate alınarak rapor yazma aşamasına geçildi.

Taslak rapor milletvekillerine ve kamu kurumlarına gönderilecek.

Son şekli verildikten sonra rapor Meclis başkanlığına sunulacak.

ETİKETLER
TBMM TBMM Komisyonları Deprem
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:50
Lübnan'da İsrail'e ait savaş uçaklarının yoğun sesi duyulmaya başlandı
00:50
İnternetten 9 kişiyi 150 bin lira dolandıran iki şüpheli tutuklandı
00:49
Diyarbakır'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
00:33
İsrail saldırı sığınaklarını açtı
01:39
İsrail Gazze’yi vuruyor
00:29
BM Geçici Barış Gücü'nün Lübnan'daki personeline sığınaklara gitme talimatı verildi
İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ