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Gündem
AA 06.04.2023 17:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anadolu Ajansı, 'Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma' misyonunu başarıyla sürdürmektedir. Ülkemizin milli ajansının dün olduğu gibi bugün ve yarın da habercilik sektörünün yüz akı ve lokomotifi olmaya devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AA'nın kuruluşunun 103'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye'nin kuruluşundan büyümesine, gelişmesine ve her alanda yaşadığı atılımlara, değişimlere tanıklık eden Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünyanın önde gelen haber ajansları arasında yer alarak halkımızı ve dünya kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme görevini icra eden Anadolu Ajansı, ilkeli ve güvenilir haberciliğin de adresi olmuştur. Habercilik alanında yetiştirdiği nitelikli insan kaynağının yanı sıra dijital medya teknolojilerine yaptığı yatırımlar ve medya alanına kattığı yeniliklerle Anadolu Ajansı, 'Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma' misyonunu başarıyla sürdürmektedir. Ülkemizin milli ajansının dün olduğu gibi bugün ve yarın da habercilik sektörünün yüz akı ve lokomotifi olmaya devam edeceğine inanıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda ve bugünlere ulaşmasında emeği geçenleri şükranla anıyor, kurumun ve tüm çalışanlarının başarılarının devamını diliyorum."

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