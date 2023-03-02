Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 18:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deprem Araştırma Komisyonu kuruluyor
TBMM Genel Kurulu'nda Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması için Meclis devrede. TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin ortak kararı ile araştırma komisyonu kuruldu.
Komisyonda, alınacak önlemler, kentsel dönüşüm projeleri ve afetler sonrasındaki sürece dair çalışmalar yürütülecek.
Genel Kurul'da yapılan konuşmalarda da başka felaketler yaşanmaması için alınacak tedbirlere dikkat çekildi.
Meclis'te kurulan komisyonlar 3 aylık çalışmanın ardından raporlarını hazırlıyor.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş TBMM
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