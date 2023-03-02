Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması için Meclis devrede. TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin ortak kararı ile araştırma komisyonu kuruldu.

Komisyonda, alınacak önlemler, kentsel dönüşüm projeleri ve afetler sonrasındaki sürece dair çalışmalar yürütülecek.

Genel Kurul'da yapılan konuşmalarda da başka felaketler yaşanmaması için alınacak tedbirlere dikkat çekildi.

Meclis'te kurulan komisyonlar 3 aylık çalışmanın ardından raporlarını hazırlıyor.