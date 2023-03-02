Depremin 248'inci saatinde Türkiye'nin mucizelerinden biri oldu.

Aleyna Ölmez, Kahramanmaraş'ta enkazda 11 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini ilk kez anlattı.

"Depreme ben odamda yakalandım. Onun için pek hareket etme şansım olmadı. Herhangi bir açlık veya susuzluk hissettiğim zaman uyudum. Genelde uyuduğum için de pek bir şey hatırlamıyorum.

Depremin 248. saatinde kurtarılan Aleyna Ölmez taburcu oluyor. https://t.co/n7O5uFEvfu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 2, 2023

"Ankara'da kalmayı düşünüyoruz"

Aleyna Ölmez, günler sonra onu merak edenlere bir kez daha "iyiyim" mesajı verdi.

"O kadar ilgiliydiniz ki hiç yabancılık çekmedim, bunun için teşekkür ederim. Teyzemle beraber yaşayacağım. Ankara'da kalmayı düşünüyoruz şu an kesin değil ama fizik tedavi süreci boyunca buradayız."

[Fotoğraf: AA]

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Çok rahat bir hastaydı. Hiç bir şikayetini duymadık. Biz onların sadece tıbbi yönünü değil her türlü ihtiyaçlarını yakından takip ettik, bundan sonra da devletimiz takip edecek" dedi.

"Bir canlı daha çıksın diye hep dua ediyorduk"



Hatay'da 17 yaşındaki Aleyna'yı 11 gün sonra enkazdan çıkaran ekibin sevincine vatandaşlar ortak oldu: Madencilerden Allah razı olsun... pic.twitter.com/R38hRJ160i — TRT HABER (@trthaber) February 16, 2023

Psikolog olmak istiyor

11'inci sınıf öğrencisi Aleyna'nın yaşadığı bu zorlu süreç, onun meslek seçimini de etkiledi. Aleyna, psikolog olmak istediğini açıkladı.

17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı, hastaneden taburcu oldu.

Asrın felaketinin 248. saatinde gelen mucize...



Aleyna Ölmez'in doktoru TRT Haber'e konuştu: Bazı şeyleri tıbben izah edemiyoruz. pic.twitter.com/699cyyNVdM — TRT HABER (@trthaber) February 16, 2023

Fizik tedavi süreci başlayacak

Mucize kız Aleyna'nın fizik tedavi süreci Ankara'da devam edecek.

İşte 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in enkazdan çıkarılma anları. pic.twitter.com/IpdA78omSn — TRT HABER (@trthaber) February 16, 2023

Haber: Züleyha Cebeci

Kamera: Yasin Güngör

