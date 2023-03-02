Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19 Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı 65 il merkezinde yarın cuma namazı öncesinde mevlit okunacak, dua edilecek.

Mevlitler, İstanbul'da Eyüpsultan ile Mihrimah Sultan, Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli, Aydın'da Süleyman Bey camilerinde okutulacak.

Depremde hayatını kaybedenler için mevlit okunacak yerler arasında Balıkesir'de Yıldırım Camisi, Çanakkale'de Yalı Camisi, Bitlis'te Ulu Cami, Bursa'da Yeşil Cami, Edirne'de Eski Cami, Kayseri'de Camii Kebir, Kırşehir'de Cacabey Camisi, Konya'da Kapu Camisi, Sivas'ta Ulu Cami, Samsun'da Büyük Cami, Tokat'ta Ali Paşa Cami ve Trabzon'da Büyük Cami gibi tarihi ibadethaneler de bulunuyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, mevlit okutulacak camilerde ikramda da bulunacak.

Ayrıca, restorasyonu tamamlanan Cizre Ulu Cami ve Kastamonu'daki Nasrullah Kadı Camisi de yarın okunacak Mevlid-i Şerif ile ibadete açılacak.