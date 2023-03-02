Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kurum: Önümüzdeki iki ayda toplam 244 bin konutun temellerini atacağız
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki 2 ayda 11 ilin tamamında toplam 244 bin konutumuzun temellerini atacak, inşa süreçlerini başlatmış olacağız" açıklamasını yaptı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Önümüzdeki 2 ayda 11 ilin tamamında toplam 244 bin konutumuzun temellerini atacak, inşa süreçlerini başlatmış olacağız.
Deprem bölgesinde 3 Mart itibarıyla toplam 21 bin 244 konutumuzun yapımına başlamış oluyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da deprem bölgesinde açıklama yapıyor. https://t.co/NKBWzJ9djn— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 2, 2023
Etiketler: Deprem Murat Kurum
Sıradaki Haber
Deprem bölgesinden hava yoluyla 618 bine yakın kişi tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz