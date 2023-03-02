İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay Belen'de depremde yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Dalkılıç'ın hakkında yakalama kararı çıkmadan kısa süre önce Tacikistan uçağına bindiğini belirledi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılan yakalama kararı sonrası, ekipler Tacikistan yetkilileriyle görüşerek Dalkılıç'ın ülkeye alınmayıp geri gönderilmesi talebinde bulundu.

Görüşmelerin ardından, Tacikistan'a alınmayarak aynı uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen Dalkılıç gözaltına alındı.

Dalkılıç'ın ilk ifadesinde, "Yeni projem için Tacikistan'a gidiyordum. Ben binanın projesini yaptım sadece, sahada gözetim ve denetim yapmadım. Benim binanın yıkılmasıyla ilgili bir sorumluluğum yok. Sorumluları başkaları" dediği öğrenildi.