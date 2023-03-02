Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) Twitter hesabından, afetin ilk dakikalarından itibaren, sivil havacılık paydaşlarıyla bölge illere hem insani yardım hem de yoğun tahliye uçuşlarının gerçekleştirildiği açıklaması yapıldı.

Organizasyonun, en geniş çaplı hava tahliye operasyonu özelliği taşıdığı vurgulanan açıklamada, başta hasta, yaşlı ve yaralılar olmak üzere bölge insanının hızlı bir şekilde tahliye edilmesinde ve yaraların sarılmasında önemli rol oynadığı aktarıldı.

Havacılık sektörünün ve havalimanlarının Türkiye açısından hayati öneminin bir kez daha ortaya çıktığına işaret edilen açıklamada, "THY ve Pegasus başta olmak üzere Güneş Ekspres Havacılık, Hürkuş Havayolu, Cortex Havacılık, Turistik Hava Taşımacılık, Tailwind Havayolları, Air Anka Hava Yolları, Mavi Gök Havacılık, MNG Havayolları, ULS Havayolları Kargo Taşımacılık ve ACT Hava Yolları tarafından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa ve Hatay illerimizden çok sayıda tahliye uçuşlarıyla yine bu illerimize yardım seferleri düzenlenmiştir" denildi.

Açıklamada, 6-28 Şubat arasında toplam 3 bin 540 seferle 617 bin 593 kişinin tahliyesinin sağlandığı belirtilerek, "Deprem bölgelerine insani yardım amacıyla düzenlenen 292 seferle de toplam 14 milyon 288 bin 701 kilogram kargo yükü taşınmıştır. Ayrıca insani yardım amacıyla 690 yabancı hava aracına uçuş izni verilmiş ve inişleri konusunda koordinasyon işlemleri yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.