Denizcilik Genel Müdürlüğü: 15 saat alıkonulan Türk mürettabatla iletişim sağlandı

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamada, Central Park isimli kimyasal tankerle, Aden Körfezi açıklarında seyir yaparken iletişimin kesildiği bilgisi verilmişti.
Gemide Türk kaptanlar da görev alıyordu.
Bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise, tankerin şirketi ve Türk mürettebatı ile AAKKM tarafından görüşme sağlandığını duyuruldu. Gemi, 15 saat alıkonulması sonrası kurtarıldı ve tüm personel iyi.
Adem Körfezinde iletişim sağlanamayan Liberya bayraklı Central Park tankerinin, şirketi ve Türk mürettebatı ile AAKKM tarafından görüşme sağlanmış olup geminin 15 saat alıkonması sonrası kurtarıldığı ve tüm personelin iyi olduğu öğrenilmiştir.#GeçmişOlsun pic.twitter.com/M8vS0Hc8ky— DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) November 27, 2023