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TRT Haber 26.11.2023 22:42

Denizcilik Genel Müdürlüğü: 15 saat alıkonulan Türk mürettabatla iletişim sağlandı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Aden Körfezi'nde iletişim sağlanamayan Liberya bayraklı Central Park tankerinin, şirketi ve Türk mürettebatı ile görüşme sağlandığını açıkladı. Geminin 15 saat alıkonulması sonrası kurtarıldığı ve tüm personelin iyi olduğu bilgisi verildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü: 15 saat alıkonulan Türk mürettabatla iletişim sağlandı
[Fotograf: AP]

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamada, Central Park isimli kimyasal tankerle, Aden Körfezi açıklarında seyir yaparken iletişimin kesildiği bilgisi verilmişti.

Gemide Türk kaptanlar da görev alıyordu.

Bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise, tankerin şirketi ve Türk mürettebatı ile AAKKM tarafından görüşme sağlandığını duyuruldu. Gemi, 15 saat alıkonulması sonrası kurtarıldı ve tüm personel iyi.

 


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