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Gündem
TRT Haber 26.11.2023 19:30

Bakan Fidan İspanya'ya gidecek

Bakan Fidan Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu’na katılmak için Barselona’ya gidecek.

Bakan Fidan İspanya'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 26 - 27 Kasım 2023 tarihlerinde Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu’na iştirak etmek üzere Barselona’ya gidecek.

Forum’da tek gündem maddesi olarak Gazze’deki insani kriz ve bölgedeki durum görüşülecek.

Bakan Fidan, ziyaret vesilesiyle, İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi tarafından görevlendirilen diğer Dışişleri Bakanları’yla birlikte, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno’yla da görüşerek Gazze’deki son gelişmeleri ele alacak.

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