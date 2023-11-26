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Gündem
AA 26.11.2023 15:16

Bakan Bayraktar: Hava koşullarının neden olduğu elektrik arızaları kısa sürede giderilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yurdun genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle dağıtım hatlarında meydana gelen arızalara karşı ekiplerin sahada koordineli şekilde aralıksız çalıştığını ifade etti.

Bakan Bayraktar: Hava koşullarının neden olduğu elektrik arızaları kısa sürede giderilecek

Bakan Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, söz konusu sorunların en kısa sürede giderileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere yurdun genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle dağıtım hatlarında meydana gelen arızalara ekiplerimiz sahada koordineli bir şekilde aralıksız müdahale etmektedir. En kısa sürede sorunlar tamamen giderilerek sıkıntı yaşayan bölgelerimize elektrik verilecektir. Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

 

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