AFAD ve Kızılay Filistinli yetkililerle yardımları görüştü

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve Filistin Kızılay Başkanı Yunus el-Hatib ile bir araya gelen Memiş ve Yılmaz, İsrail'in saldırıları karşısında insani felaketin derinleştiği Gazze Şeridi'ne yapılacak insani yardımları ele aldı.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan AFAD Başkanı Memiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Gazze'ye insani yardım malzemeleri taşıyan Milli Savunma Bakanlığı'na ait 10, Cumhurbaşkanlığına bağlı 1, toplam 11 uçak ve 11 geminin Mısır'ın El-Ariş Limanına ulaştığını belirtti.

Mersin Limanından insani yardım malzemelerini ulaştırmak üzere bir geminin daha yola çıktığını ifade eden Memiş, şu ana kadar 8 sahra hastanesi, 20 ambulans, 2 UMKE aracı, 200 ton tıbbi malzeme, 847 jeneratör, 3 bin gıda kolisi, 160 ton içme suyu, 54 AFAD ve Kızılay personelinin Gazze'ye geçmek üzere Ariş'te hazır beklediklerini aktardı.

Memiş, sivil toplum kuruluşlarının (STK) yardım organizasyonlarının devam ettiğini hatırlatarak, ilerleyen günlerde devam edecek insani yardımları AFAD aracılığıyla organize etmek istediklerini kaydetti.

Ariş'ten gönderilen insani yardımların bir kısmının Gazze'ye ulaştığını ancak bunun yeterli olmadığını belirten AFAD Başkanı, "Yaklaşık 650 bin insanımızı 200 bin konteynerde misafir ediyoruz. Diğer hizmetlerimizi de sayarsak, bu konuda belki de dünyada en büyük tecrübeye sahip kamu kuruluşuyuz. Dolayısıyla şartların olgunlaşması ve devletimizin karar vermesi halinde, Gazze'de bu tecrübeyi olumlu yönde yansıtabilme yeteneği ve kapasitesine sahip bir kamu kuruluşuyuz" diye konuştu.

AFAD Başkanı Memiş, Gazze Şeridi'nde çatışmaların tamamen sonlanmasının ardından en kısa sürede yeniden imar çalışmalarına başlayabileceklerini paylaştı.

En az 300 bin Filistinli evsiz kaldı

Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze'de yaşananlar karşısında Türk halkının derin üzüntü duyduğunu ve ellerinden geleni yapmak istediklerini vurguladı.

Uluslararası alanda da Kızılhaç ve Kızılay örgütleri ile birlikte hareket ettiklerini belirten Yılmaz, İsrail'in insani yardımların sadece Gazze'nin güneyindeki Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'ndan girişine izin verdiğini hatırlattı.

Güney ve Kuzey Gazze arasında da bir kontrol noktası kurulduğunu aktaran Yılmaz, Filistinli yetkililerin kendilerine insani yardımları Gazze'nin kuzey bölgelerine ulaştıramadıklarını ilettikleri bilgisini paylaştı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, insani yardımların bölgeye en hızlı biçimde ulaştırılması için Ürdün Kızılayı, Filistin Kızılayı ve Mısır Kızılayı ile koordinasyon halinde olduklarını aktardı.

İsrail saldırılarında Gazze'de 50 bin binanın yıkılması sonucu yaklaşık 300 bin Filistinlinin evsiz kaldığını aktaran Meriç, konuşmasına şöyle devam etti:

"En önemli şey kalıcı ateşkesin sağlanması, geçici ateşkes zamanlarıyla bu konunun nihayete ermesi mümkün değil. Bizim sürekli kalıcı ateşkes çağrısına devam etmemiz gerekiyor. İkincisi, insani yardım koridorunun yeterli açıklıkta devam etmesi Gazze'nin içinde de kuzeye ulaşacak şekilde güvenliğin sağlanması son derece önemli. Şu anda en önemli ihtiyaç gıda. İnsanlar evlerinden çıktığı zaman hava sıcak olduğu için kısa kollu kıyafetleriyle çıktılar ama ardından yağmur ve kış gelecek. Dolayısıyla kıyafet ihtiyacı başlayacak. Su ile ilgili bir ihtiyaç var. Su kaynaklarının zarar görmesinin yanı sıra aslında kuzey tarafında su ve elektrik verilen alanın kısıtlanmasıyla ilgili bir problem var. Uluslararası alanda buna vurgu yapılması gerekiyor."