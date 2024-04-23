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TRT Haber 23.04.2024 10:00

Deniz Kuvvetleri'ne ait 23 gemi, ziyarete açıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 23 gemi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla, saat 16.00'ya kadar bulundukları limanlarda vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Deniz Kuvvetleri'ne ait 23 gemi, ziyarete açıldı
[AA (Arşiv)]

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla, TCG Anamur gemisi İğneada, TCG Tekirdağ gemisi Tekirdağ, TCG Salihreis gemisi Dolmabahçe, TCG Gurbet gemisi Gökçeada, TCG Rüzgar gemisi Çanakkale, TCG Türkeli gemisi Bozcaada, TCG Kuşadası gemisi Dikili, TCG Enez gemisi Erdek, TCG Fırtına gemisi İzmit, TCG Yıldız gemisi Foça, TCG Heybeliada gemisi İzmir, TCG Kalkan gemisi Kuşadası, TCG Köyceğiz gemisi Fethiye, TCG Çanakkale gemisi Antalya, TCG Meltem gemisi Kaş, TCG Göksu gemisi Alanya, TCG Bafra gemisi Mersin, TCG Karataş gemisi İskenderun, TCG Poyraz gemisi Zonguldak, TCG Kumkale gemisi Karadeniz Ereğli, TCG Yıldırım gemisi Samsun, TCG İmbat gemisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne, TCG Bozcaada gemisi de Gazimağusa limanlarında, saat 16.00'ya kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.

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