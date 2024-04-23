Çok Bulutlu 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.04.2024 09:28

TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü

Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü

Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM idare amirleri, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ile milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı.

ETİKETLER
23 Nisan Ankara TBMM
Sıradaki Haber
Kurtulmuş: Milletimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:38
MSB'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
10:34
Çin'de sel ve toprak kayması: 4 ölü, 10 kayıp
10:28
Hakkari'de 23 Nisan'da 3 metrelik karla mücadele
10:27
TÜİK çocuklar için hayata geçirdiği portalı güncelledi
10:40
İsrail 200 günde Gazze'de 34 bin 183 kişiyi öldürdü
10:25
Emine Erdoğan: Barış ve sevginin elçileri olacaklarına inandığım tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun
Kayseri'de çocuklar temsili polis olup trafikte denetim yaptı
Kayseri'de çocuklar temsili polis olup trafikte denetim yaptı
FOTO FOKUS
Çin'de sel ve toprak kayması: 4 ölü, 10 kayıp
Çin'de sel ve toprak kayması: 4 ölü, 10 kayıp
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ