Çok Bulutlu 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.03.2024 15:15

DEM Parti'den İstanbul, Ankara ve Mersin'de CHP ile iş birliği itirafı

Yerel seçime günler kala DEM Parti'lilerden dikkat çekici açıklamalar geldi. DEM Partili Ahmet Saymadi, İstanbul'da CHP listelerinden seçime girdiklerini belirtti. DEM Parti ABB Başkan adayı Öztürk Türkdoğan, CHP ile yaptıkları iş birliğine Ankara'nın da dahil olduğunu söyledi. Mersin'de ise DEM Partililer, CHP'nin adayları için destek istedi.

Yerel seçime günler kala DEM Parti'lilerden, CHP ile iş birliğine ilişkin dikkat çekici açıklamalar peş peşe geldi.

DEM Partili Ahmet Saymadi, CHP ve DEM Parti arasındaki iş birliğini "İstanbul'da da 22 tane ilçede seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden giriyoruz" sözleriyle duyurdu.

Saymadi, seçimi kazanmaları halinde Büyükşehir Belediye Meclisi'nde grup kuracaklarını söyledi.

DEM Parti,  Ankara'nın 3 ilçesinde CHP'yi destekleyecek

DEM Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Öztürk Türkdoğan, yerel seçimde CHP ile yaptıkları iş birliğini hatırlattı. Kent uzlaşısı kapsamında, aday çıkarmadıkları Ankara'nın 3 ilçesinde CHP'li adayları destekleyeceklerini vurguladı.

DEM Parti cephesinden gelen bu açıklama, iki parti arasındaki iş birliğine Ankara'nın da dahil edildiğini ortaya çıkardı.

"Kent uzlaşısı" adı altında gerçekleştirilen iş birliğini aylar önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamıştı. İki parti aralarında İstanbul, Adana ve Mersin'in de olduğu birçok seçim bölgesinde iş birliği yapma kararı almıştı.

Mersin'de CHP'nin adaylarına destek istediler

CHP ve DEM Parti'nin iş birliğine ilişkin bir itiraf da Mersin'den geldi.

Görüntüler Tarsus'ta DEM Partililerin bir pazar alanında yaptığı toplantıda kaydedildi. DEM Partililer, Tarsus'ta CHP'nin adayı Ali Boltaş'a, Mersin'de de CHP'li Vahap Seçer'e oy vereceklerini ifade etti.

ETİKETLER
CHP Seçim Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
Okullar 1 Nisan'da tatil edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:56
Türk Kızılay, Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı dağıttı
16:42
ABD'de yıkılan köprüden nehre düşenlerin 2'sinin daha cesedine ulaşıldı
16:29
İsrail ordusu Batı Şeria'da biri çocuk 25 Filistinliyi gözaltına aldı
16:20
Hava Kuvvetleri'nin tanker uçağı NATO uçağına yakıt ikmali yaptı
16:16
Merkez Bankası rezervleri 123,8 milyar dolar oldu
16:12
Bakan Işıkhan: 30 büyükşehir belediyesinin SGK'ya borcunun yüzde 75'i CHP'ye ait
Sapanca Gölü'ne sızan yakıtın temizlenmesi için çalışma yürütülüyor
Sapanca Gölü'ne sızan yakıtın temizlenmesi için çalışma yürütülüyor
FOTO FOKUS
DEM Parti'den İstanbul, Ankara ve Mersin'de CHP ile iş birliği itirafı
DEM Parti'den İstanbul, Ankara ve Mersin'de CHP ile iş birliği itirafı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ