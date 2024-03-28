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Gündem
TRT Haber 28.03.2024 14:16

Diplomatik kaynaklar: Alman makamları olayda kundaklama ihtimalinin bulunduğunu açıkladı

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, Almanya'da, Türk kökenli Bulgar vatandaşlarının öldüğü yangına ilişkin, Alman makamlarının olayda kundaklama ihtimalinin bulunduğunu açıkladığı belirtildi. "Sözkonusu hadisenin arkasında yatan nedenlerin bir an önce aydınlatılmasını ve olası şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasını bekliyoruz" denildi.

Diplomatik kaynaklar: Alman makamları olayda kundaklama ihtimalinin bulunduğunu açıkladı

Diplomatik kaynaklardan, Almanya'da, Türk kökenli Bulgar vatandaşlarının öldüğü yangına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Olay sonucu Bulgaristan vatandaşı 4  soydaşımız hayatlarını kaybetti. Aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu bir grup kimse ise yaralandı.

Elim olayın ilk anından itibaren Düsseldorf Başkonsolosumuz ve diğer yetkililerimiz konuyu yakından takip ediyor.

"Olayın bir an önce aydınlatılmasını bekliyoruz"

Alman makamları dün yaptıkları açıklamada, olayda kundaklama ihtimalinin bulunduğunu açıkladılar.

Solingen faciasından 31 yıl sonra ve Avrupa’da yabancı düşmanlığı ile İslam karşıtlığının arttığı bir dönemde yaşanan sözkonusu hadisenin arkasında yatan nedenlerin bir an önce aydınlatılmasını ve olası şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasını bekliyoruz. 

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