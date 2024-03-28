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Gündem
AA 28.03.2024 13:17

"Hükümetin IMF ile anlaştığı" iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaştığına" yönelik iddianın doğru olmadığını açıkladı.

"Hükümetin IMF ile anlaştığı" iddiası yalanlandı

Merkezden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarındaki "Hükümet IMF ile anlaştı, seçimden sonra ortaya çıkacak" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin IMF ile herhangi bir kredi anlaşması yapması söz konusu değildir. Türkiye'nin ekonomi programı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyunu seçim öncesinde manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde ortaya atılan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."

 

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İletişim Başkanlığı İMF
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