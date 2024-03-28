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TRT Haber 28.03.2024 15:06

Okullar 1 Nisan'da tatil edildi

Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle okulların 1 Nisan'da tatil edildiğini duyurdu.

Okullar 1 Nisan'da tatil edildi

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 81 il valiliğine "Mahalli İdareler Genel Seçimleri" konulu yazı gönderildi.

Yazıda, "Bilindiği gibi eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkân verecek şekilde hazırlanmaktadır" denildi.

Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işleminin akşam geç saatlerde bittiği, bu durumun da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellediği vurgulanan yazıda, "Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yazıda ayrıca, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği 1 Nisan 2024 Pazartesi günü üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacakları kaydedildi.

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