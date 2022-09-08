Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 23:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi Abu Zeyd kod adlı terörist yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ'ın en önemli üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye’de yakalandığını açıkladı.
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