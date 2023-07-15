Darbeciler, DEAŞ'ın sızdığı yalanı ile TRT’ye girdi

Ölümle tehdit ettiler, yalan söylediler. Silahlarının namlularını TRT çalışanlarına çevirdiler.

Ankara Oran'daki TRT Yerleşkesi, 15 Temmuz gecesi darbecilerin ilk hedeflerindendi. Yaşananların FETÖ'cülerin bir kalkışması olduğu henüz bilinmiyorken TRT'ye girdiler. Saat 22.00'yi gösteriyordu.

Darbeciler, TRT rejisini bastı, çalışanları kelepçeleyip odaya kilitledi

Darbecilerin ilk hedefinde TRT Haber'in yayınların yönetildiği reji vardı. DEAŞ terör örgütü mensubu 4 kişinin TRT personeli içine sızdığı yalanını söylediler. 'Eylem yapacaklar, sizin güvenliğinizi sağlamaya geldik' dediler. Çalışanları kelepçeleyip odalara kilitlediler ve bildiriyi okumak için harekete geçtiler.

Bildiriyi, darbecilerin başındaki isim Ümit Gençer okuyacaktı. Hazırlandı, tören üniformasını giydi. Ancak gelen bir telefonla bu kararından döndü.

Silah zoruyla darbe bildirisi okuttular

O anlarda bu stüdyoda bir anda hareketlilik başladı. Stüdyonun üst katında bekleyen ve silahlı olan darbeciler, o gece nöbetçi olan TRT Spikeri Tijen Karaş'ı stüdyodaki masaya zorla oturttu. Gece yarısını 13 dakika geçtiğinde de canlı yayında silah zoruyla darbe bildirisi okuttular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı dakikalarda millete sesleniyordu.

Milyonlarca kişi, Erdoğan'ın çağrısına kulak verip meydanlara indi. Genci yaşlısı milletin ekranına sahip çıkmak için TRT'ye koştu.

Ağırlaştırılmış müebbet aldılar

O gece TRT ekranını karartmak isteyenler cezasız kalmadı. Darbe bildirisini TRT'de okutan eski Yarbay Ümit Gençer, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. TRT binasına yönelik işgali yöneten eski Albay Muhammet Tanju Poshor'a ise iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



Haber: Semih Kılıç

Kamera: Tahsin Özkan