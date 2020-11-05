FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü.

289 davadan 279’u karara bağlandı

Soruşturmaların tamamlanması sonrasında darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 279'u karara bağlandı.

Sona eren davalarda, 2 bin 533'ü ömür boyu olmak üzere 4 bin 154 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi.

1315 sanık ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı

Yargılamaları tamamlanan davalarda 1315 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 1218 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemeler, 1621 sanık hakkında 1 yıl 2 ay ila 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti. Tamamlanan davalarda bazı sanıkların da beraati kararlaştırıldı.

Yargılamaların sürdüğü 10 davadan 4'ü Ankara'da, 6'sı diğer illerde görülüyor.