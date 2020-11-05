Bakan Selçuk: İzmir’de Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerini öne çektik
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir’deki deprem nedeniyle Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti alan ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödemeleri öne çektiklerini açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, İzmir'de meydana gelen depremin ardından vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve psikososyal destek hizmeti sağlanması noktasında ekiplerin 7/24 sahada olduklarını belirtti.
Depremzedelerin Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleriyle ilgili bilgi veren Selçuk, "Bölgede, Sosyal ve Ekonomik Destek alan ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödemeleri öne çektik. Bu kapsamda 5 bin 700 vatandaşımızın hesabına 5,7 milyon lira ödeme yaptık" ifadesini kullandı.
Bakan Selçuk, İzmir dışında diğer illerdeki SED ödemelerinin ise 8-15 Kasım'da yapılacağını belirterek, "SED hizmetinden yararlanan 125 bin çocuğumuz için yaklaşık 132 milyon lira ödeme yapacağız" bilgisini paylaştı.
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