Ankara
AA 22.10.2025 16:22

Danıştay, talep olmadan yapılan EYT emekliliğini hukuka aykırı buldu

Danıştay 12. Dairesi, geçici statüden sözleşmeli personel kadrosuna geçirilen çalışanın isteği dışında "emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)" düzenlemesi kapsamında resen emekli edilmesi nedeniyle açtığı davanın reddedilmesini hukuka aykırı bularak bozdu.

Danıştay, talep olmadan yapılan EYT emekliliğini hukuka aykırı buldu
[Fotograf: AA]

Dairenin kararına göre, Mersin'de bir kamu kurumunda geçici personel olarak görev yapan bir kişi, 2018'de sözleşmeli personel statüsüne alındı. 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan EYT düzenlemesi uyarınca, 1 Mart 2023'te yaşlılık aylığı almaya hak kazandığı gerekçesiyle idarece resen emekliye sevk edildi.

Emeklilik işleminin isteği dışında yapıldığını belirten kişinin açtığı dava Mersin 2. İdare Mahkemesince reddedildi. İstinaf başvurusunun da Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi tarafından reddedilmesi üzerine kişi, kararı temyiz etti.

Temyiz incelemesini yapan Danıştay 12. Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka aykırı bularak bozdu ve yeniden yargılama yapılmak üzere ilgili mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı.

Kararın gerekçesinden

Dairenin kararında, konuyla ilgili yasal düzenlemelerde, geçici statüden sözleşmeli statüye alınanların yaşlılık aylığı almaya hak kazandıkları tarihe kadar istihdam edileceklerinin ve emekliliğe hak kazandıklarında istihdamlarına son verileceğinin düzenlendiği aktarıldı.

EYT'ye ilişkin düzenlemede ise "yaş ve diğer şartların sağlanması" ile "talep edilmesi koşulu"nun bulunduğu vurgulanan kararda, "Erken emeklilik hakkından, yaş koşulu dışındaki diğer koşullar sağlanmış olsa bile, ancak talep edilmesi halinde faydalanılabileceği açık olup, bu yönde talepte bulunmayanlar hakkında anılan kanuni düzenlemenin, ilgililerin aleyhine olacak biçimde ve resen emekliye ayırma şeklinde yorumlanması ve uygulanması hukuken mümkün değildir." görüşüne yer verildi.

Kararda, yasal düzenlemeler uyarınca, emekliliğin isteğe bağlı bir hak olması nedeniyle davacının açtığı davanın reddedilmesinin hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

Danıştay EYT
