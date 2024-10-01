Dağlıoğlu: Yeni elektrikli araç projeleri kazandırılması için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, yatırım gündemine ilişkin son gelişmeleri TRT Haber'de değerlendirdi.

Dağlıoğlu şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye’yi bölgesel bir ekonomik merkezden artık küresel ekonomik bir güç merkezine dönüştürme hedefiyle çalışıyoruz . Bu yıl bir elektrikli araç projesi duyurulmuş oldu ülkemizde yenilerini kazanması için çalışıyoruz inşallah bu alanda yatırımlar olur. Dünyada yapay zeka hızlı artıyor. bu alandaki yatırım gündemimiz devam ediyor biz kazanmak istiyoruz orada bir karar verme süreci var teknik değerlendirme süreçleri var aslında yüksek teknoloji alanında bir takvim yılına bunu sınırlandırmamak lazım. Bizim için önemli olan ülkemizde katma değer üretmesi istihdam üretmesi ihracat üretmesi"

"Yüksek teknoloji yatırımlarımız için çalışmalar sürüyor"

Yüksek teknoloji yatırımları için de çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Dağlıoğlu, "Dünyada yapay zeka hızla artıyor. Bunun bir alt yapı ihtiyacı oluyor. Bu alandaki yatırım gündemimiz devam ediyor. HİT 30 programının yüksek teknoloji yatırımların ülkemize kazandırılması için olan programın yatırımcı tarafında bir karşılık bulduğunu görüyoruz. Müzakereleri görüşmeleri devam eden yatırımlar da var. Önümüzdeki dönemde daha büyük ölçekli projelerin kazanılması çok mümkün" dedi.

"Sürdürülebilirlik ve yatırım alanında lider olmaya hazırız"

Dağlıoğlu açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"Times Square kampanyası ve Türkiye Yatırım Ofisinin yeni sloganına ilişkin "Nexus of the World sloganı, Türkiye'nin küresel uluslararası doğrudan yatırım sahnesindeki ve buna bağlı olarak tedarik zincirindeki kilit rolünü simgeliyor. Dijital ve yeşil dönüşüme odaklanarak, Times Square kampanyamız gibi iletişim ve tanıtım faaliyetleriyle, Türkiye'nin sürdürülebilirlik ve yatırım alanında lider olmaya hazır olduğunu vurguluyoruz."