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TRT Haber 01.10.2024 08:14

16 milyon 800 bin TL'lik dolandırıcılık ve bahis operasyonu

8 ilde jandarma tarafından “nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis” suçlarına yönelik düzenlenen “Siberağ-8” operasyonlarında hesaplarında 16 milyon 800 bin TL para hareketliliği bulunan 22 şüpheli yakalandı.

16 milyon 800 bin TL'lik dolandırıcılık ve bahis operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, savcıların ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca İstanbul, Antalya, Trabzon, Mersin, Van, Gaziantep, İzmir ve Eskişehir’de “Siberağ-8” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarında hesaplarında 16 milyon 800 bin TL para hareketliliği bulunan 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları, sosyal medya platformları üzerinden kiralık bungalov ev, karavan ve ikinci el ürün ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, bellek, SIM kart ve banka kartı ele geçirildi.

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şunları aktardı:

"Operasyonları koordine eden savcılarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

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Ali Yerlikaya Dolandırıcılık Bahis
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