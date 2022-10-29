Takvim yaprakları 29 Ekim 1923'ü gösterirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi, devletin yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğunu kabul etti. O tarih bir dönüm noktası oldu. Her 29 Ekim aynı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet'in ilanı ilk olarak başkent Ankara'da yankılandı. 101 pare top atışı yapıldı. Cumhuriyet'in ilanını duyan halk, meydanlardaydı. Toplumun tek haber alma kaynağı olan gazetelerde de Cumhuriyet'in ilanı dünyaya duyuruldu. O coşku tüm Anadolu'ya yayıldı.

1924'te TBMM bayram kararı aldı



1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim'in özel bir törenle kutlanacağına dair bir kararname çıkarttı. Cumhuriyet Bayramı ilk kez 1925 yılında Milli Bayram olarak kutlandı.



O tarihten sonra hem ülke içinde, hem de dış temsilciliklerde, törenler artık daha büyük ve görkemliydi. Resmi geçitler düzenlendi, fener alayları ve balolar yapıldı. Her yıl törenler aynı heyecanla devam etti.

Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamaları



Takvim yaprakları 29 Ekim 1933'ü, Cumhuriyet'in 10'uncu yılını gösterirken

törenin adresi Ankara Hipodromu'ydu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, korteji selamladı, ardından "10. Yıl Nutku"nu verdi.

Cumhuriyet'in 10. yılı ayrı bir öneme sahip. O gün törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk, konuşmasında Kurtuluş Savaşı'nda verilen mücadelenin önemini anlattı, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecek hedeflerini belirledi. Atatürk'ün o gün törende yaptığı o konuşma "10. Yıl Nutku" olarak tarihe geçti.



İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cezmi Eraslan, "Orada ebediyete akıp giden her on senede bu millet bayramını coşkuyla, gururla kutlamasını dilerken aslında notlarında var, beni unutmayın diyor. Türk olmakla övünen, güvenen ve az zamanda büyük işler yapar ama bu büyük işler sadece ekonomik değil aynı zamanda kültürel, aynı zamanda siyasi, sosyal. Milleti bir bütün halinde kalkındırmayı ve çağdaşlaştırmayı hedefleyen mesajlardır o" diye konuştu.



1933 yılındaki tören öncesi kurulan yüksek komisyonun aldığı kararla, törenlerin yapıldığı bütün meydanlar, o tarihten sonra Cumhuriyet Meydanı adını aldı.

29 Ekim 1923'ten günümüze Cumhuriyet Bayramları ilk günkü coşku ve heyecanla kutlanmaya devam ediyor.