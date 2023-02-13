Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığına ait uçak 15 bebeği Ankara'ya getirecek
Cumhurbaşkanlığına ait "DAP" uçağı, deprem bölgesinden 15 bebeği, tedavi ve bakımlarının yapılması için Ankara'ya getirecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan 15 bakım personeli ile 2 doktorun bulunduğu uçak, Esenboğa Havalimanı'ndan Adana'ya hareket etti.
Uçakla Ankara'ya getirilecek bebekler hastaneye sevk edilecek, doktorlar tarafından muayene edilecek ve gözetim altında tutulacak bebeklerin bakımları onlara refakat eden 15 personel tarafından yapılacak.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Deprem
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