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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Erdoğan başkanlığında toplandı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, eğitim ve kültür alanları ile bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantısının ardından açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıda, eğitim ve kültür alanları ile bölgesel gelişmeler üzerine fikir teatisinde bulunuldu.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip ErdoğanSon Güncelleme: 4 Kasım 2020 Çarşamba 18:56
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