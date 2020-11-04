Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar başarılı bir şekilde sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli kırsalına yönelik bir operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlık, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şehit düşen işçinin kanı yerde kalmadı

Şemdinli'de etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristin, Derecik'te işçilere saldıran terörist gruptan olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Şemdinli Balkayalar bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 PKK’lı teröristin, Derecik bölgesinde yol yapım çalışması yapan ve evine ekmek götürmekten başka amacı olmayan masum işçi kardeşlerimize saldıran terörist gruptan olduğu belirlendi" açıklamasını yaptı.

Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 5 oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/T8TtHNCRzl — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 4, 2020



