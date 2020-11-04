Hakkari'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. 5 PKK'lı teröristin, Derecik'te işçilere saldıran terörist gruptan olduğu belirlendi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar başarılı bir şekilde sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli kırsalına yönelik bir operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Bakanlık, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Şehit düşen işçinin kanı yerde kalmadı
Şemdinli'de etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristin, Derecik'te işçilere saldıran terörist gruptan olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, "Şemdinli Balkayalar bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 PKK’lı teröristin, Derecik bölgesinde yol yapım çalışması yapan ve evine ekmek götürmekten başka amacı olmayan masum işçi kardeşlerimize saldıran terörist gruptan olduğu belirlendi" açıklamasını yaptı.
Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 5 oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/T8TtHNCRzl— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 4, 2020
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