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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İtalya'ya taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İtalya'da Morandi Köprüsü'nün çökmesi sonucu hayatını kaydedenler için sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından İtalyaya taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan Morandi Köprüsü'nün çökmesi sonucu hayatını kaydedenlere, sosyal medya hesabı üzerinden taziye dileklerini iletti.


 


 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan Morandi Köprüsü'nün çökmesi sonucu hayatını kaydedenlere taziyelerimizi iletiyor, yakınlarına ve İtalyan halkına sabırlar diliyoruz." ifadesine yer verdi. 

İtalya'da otoyol köprüsü çöktü

İtalya'nın Cenova kentinde A10 otoyolu üzerindeki Morandi Köprüsü'nün bir kısmı kısa süre önce çöktü. Çok sayıda aracın zemine çakıldığı olayda 1'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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